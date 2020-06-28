تعرض شارع الهرم لإغلاق جزئي

قام محافظ الجيزة بالإعلان عن إجراء قطع عرضي لشارع الهرم وذلك عند تقاطع شارع سويلم والإسلام وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح اليوم حتى الساعة الخامسة صباحاً وذلك طوال فترة العمل وستمتد هذه الفترة من يوم الجمعة حتى يوم الأحد مع منع تعطيل الحركة المرورية.

فجاء ذلك الأمر بعد ما عملت محافظة الجيزة بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة وجاء ذلك بالتنسيق مع الشركة المنفذة للبدء في نقل جميع المرافق المتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع، وقام محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بتوجيه رسالة من أجل المتابعة الميدانية والإشراف الجيد وسرعة إعادة الشيء لأصله بعد انتهاء العمل.