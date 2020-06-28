جهود الدولة في مواجهة فيروس الكورونا

تعمل الدولة على توفير جميع الإجراءات الوقائية في جميع المحافظات من أجل مواجهة انتشار فيروس الكورونا كما أنها تعمل على متابعة الوضع أول بأول ، فتم خروج عدد حالات اليوم 400 حالة من المصابين بعد أن تلقوا الرعاية التامة تبعاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووصل إجمالي المتعافين إلى 15953 حالة بينما وصل عدد الحالات التي تحولت نتائجهم من سلبي إلى إيجابي إلى 17434 حالة.

وتم تسجيل اليوم عدد حالات جديدة 1420 حالة وتوفي اليوم 85 حالة فوصل عدد إجمالي الوفيات إلى 2450 حالة بينما وصل عدد إجمالي الحالات المصابة بفيروس الكورونا إلى 59561 من بينهم أعداد المتعافين وأعداد الأشخاص المتوفين.