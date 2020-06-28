شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تقرر الدعوة لإجراء انتخابات التجديد النصفى 9 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن لجنة الإشراف على الانتخابات قررت الدعوة لإجراء انتخابات التجديد النصفى، على مستوى الجمهورية، يوم 9 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن تأجيل الانتخابات عدة مرات منذ نهاية مارس الماضى، كان انتظارًا لقرارات إلغاء الحظر الصادرة عن مجلس الوزراء، والذى تم الاستناد عليه فى إصدار أول قرار لتأجيل الانتخابات، فى بداية جائحة كورونا.

وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه نظرًا لبدء عودة الحياة لطبيعتها، وفق التوجه العام للدولة، بالتالى كاستحقاق انتخابى لابد أن يتم إجراء عمليات التصويت فى وقتها المُحدد لها سابقًا، لافتًا إلى أن لجنة الانتخابات التزمت منذ 26 مارس وحتى يومنا هذا، التأجيل لمدة 21 يوم عدة مرات، وفق قرار اللجنة، ويتم الإعلان عن ذلك فى جريدتين رسميتين، وعبر صفحة النقابة الرسمية، مدللا بذلك على اهتمام اللجنة بالإعلان عن كافة قراراتها، وعدم إخفاء أى شىء عن أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف: سيتم إجراء عمليات التصويت وسط إجراءات احتراية لمنع العدوى، بداية من التزام كل الراغبين فى المشاركة بالانتخابات بارتداء الكمامات ومستزلمات الوقاية الشخصية، وتطبيق التباعد داخل اللجنة، والإدلاء بالصوت والإنصراف فورا، وعمل الدعاية بعيدا عن اللجان بمسافة كافية لمنع التزاحم، بجانب عمل لجنة نظام فى كل نقابة فرعية لتنظيم عمليات الدخول والخروح، كما سنحاول توفير مستلزمات مكافحة العدوى، فى صعوبة توفير الأعضاء لتلك المستلزمات.

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أما حول كيفية اتخاذ قرارات من لجنة الانتخابات دون انعقاد مجلس النقابة، فقال عبد الهادى: كان قد تم عقد اجتماع مجلس خلال شهر مايو الماضى، وتم اتخاذ قرار به بتفويض هيئة المكتب فى صلاحيات مجلس النقابة، وتفويض لجنة الانتخابات وتشكيلها الحالى بكافة القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية، وبالتالى القرارات الحالية سيتم اعتمادها من هيئة المكتب طبقا لنص قرار مجلس النقابة، وإجراء الانتخابات فى 9 يوليو 2020.