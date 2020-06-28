شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تعقيم ونظافة المساجد عقب الصلوات.. ونثق فى وعى المصلين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف، أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن، وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى عددا من صور اليوم الأول لفتح المساجد والتي أكدت أنها تظهر وعيًا كبيرًا لدى الشعب المصري، قائلة:"رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف، والتي من أهمها: الوضوء في المنزل، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامات، والتباعد والمسافات الآمنة، وعدم المصافحة، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة".

وكانت وزارة الأوقاف، كلفت بأعمال تعقيم وتطهير المساجد، قبل استقبال المصلين تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإعادة فتح دور العبادة بضوابط حددتها وزارة الأوقاف، ووجهت الوزارة بتعقيم المساجد، ووضع الأئمة ومسئولى المساجد فى عدد من المحافظات علامات التباعد ولافتات لتوعية المصلين بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التى حددتها وزارة الأوقاف.

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وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد الثلاثاء، الماضى، اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، حيث تم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التى تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.