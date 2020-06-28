شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بالقومى للبحوث يقدم روشتة كاملة لتقوية جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شريف إسماعيل استشاري الأمراض الروماتيزمية والمناعية بالمركز القومي للبحوث، إن الجهاز المناعي للإنسان من أهم الأجهزة بالجسم الضرورية لاستمرار الحياة، ويعمل بصورة مستمرة بدون توقف، وهو عبارة عن منظومة من الأعضاء والخلايا التي تعمل بشكل متناسق ومنتظم ومتجدد.

وأضاف الدكتور شريف إسماعيل فى تصريح لـ"الخليج 365": تختص هذه المنظومة بحماية الجسم ولها وظيفتان أساسيتان الأولى هى منع دخول أى جسم غريب إلى داخل الجسم سواء عن طريق الجلد أو التنفس أو الفم وهكذا، والثانية هي منع انتشار الميكروبات او الخلايا المعدية داخل الجسم ومنعها من التكاثر.

وتابع استشارى المناعة بالمركز القومى للبحوث، أنه بدون شك عمل جهاز المناعة بشكل صحي وسليم له متطلبات معينة ليتمكن من القيام بهذه الوظائف، ومن أهمها يوفر التغذية السليمة التي تحتوي على نسب صحية ومتوازنة من العناصر الغذائية المطلوبة ومن أهمها البروتين والألبان والمكسرات والخضراوات والفواكه الطازجة التي تحتوي على الفيتامينات E و Cو Dو Bوالزنك والحديد وحامض الفوليك، وتوفر الطاقة الكافية عن طريق الغذاء لكل جسم حسب متطلباته اليومية.

وأوضح الدكتور شريف إسماعيل، أن المأكولات المفيدة أيضًا للمناعة الثوم والعسل والشاي الأخضر وزيت الزيتون والعديد من البهارات والتوابل مثل الزنجبيل والقرفة، مؤكدًا أهمية شرب كميات وفيرة من المياه والسوائل على مدى اليوم لجهاز المناعة، والحصول على عدد ساعات كافٍ من النوم ليلاً، والتعرض لأشعة الشمس المباشرة على الأقل عشرين دقيقة يوميًا، ولا ننسى أهمية الرضاعة الطبيعية والتطعيمات بالنسبة للأطفال.

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‏وتابع أنه من أهم أسباب ضعف المناعة سوء التغذية، السمنة والنحافة، التدخين، قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة، التوتر، بعض الأمراض وبعض الأدوية.

وذكر أنه على أصحاب الأمراض المزمنة، الحرص الزائد لأن كثيرًا منها يؤثر سلبًا على كفاءة جهاز المناعة ويجب التأكيد على أهمية المتابعة مع الطبيب المتخصص لهذه الأمراض والالتزام بالعلاج.