شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تعد ضوابط احترازية للحضانات قبل إعادة الفتح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة التضامن الاجتماعى حاليا لإعداد بعض الضوابط لإرسالها إلى حضانات الأطفال والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بها قبل إعادة فتح الحضانات،على أن تلتزم بهذه الضوابط حفاظا على سلامة الأطفال.

وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، قد أعلنت البدء فى فتح حضانات تأهيل الأطفال، وعددها حوالىٌ 196 حضانة تخاطب للأطفال "تخاطب - توحد، إعاقات ذهنية - إعاقات ذهنية " كمرحلة أولى مع تطبيق كافة الإجراءات التى ستعلن عنها الوزارة اليوم أو غدا من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال وأن من سيستطيع تطبيق الإجراءات التى ستقرها الوزارة سيتم السماح لهم بفتح الحضانات مرة أخرى واستقبال الأطفال على أن يتم أيضا البدء فى فتح الحضانات الأخرى أيضا بعد حضانات التأهيل أو بالتوزاى معهم.

جدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، كانت قد قررت تعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات فى كافة محافظات الجمهورية، تزامناً مع القرارات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء بمد وقف العمل بالمدارس والجامعات.