شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتفاضة دعم للدولة المصرية أمام الأمم المتحدة فى ذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد المئات من أبناء الجالية المصرية فى نيويورك أمام مقر الأمم المتحدة للاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو، والتأكيد علي دعم الدولة المصرية فى ظل التحديات التي تواجهها فى الآونة الأخيرة. وردد أبناء الجالية هتافات داعمة للإدارة السياسية، مؤكدين حق مصر في حماية أمنها القومى، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي. Advertisements وتجمع أبناء الجالية المصرية بنيويورك ونيوجيرسي أمام مبني الامم المتحدة احتفالا بالذكري السابعة لثورة ٣٠ يونيو، قبل ساعات فى احتفالية سلمية. وأكد المشاركين فى الوقفة دعمهم للدولة المصرية والقيادة السياسية فى الخطوات والأجراءات التى يتم اتخاذها لحماية الامن القومي المصريخاصة في مفاوضات سد النهضة وضد التدخل التركي في ليبيا. وجابت عدد من السيارات عليها اعلام مصر عددا من شوارع نيويورك والمنطقة المحيطة بمبنى الامم المتحدة.





















































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