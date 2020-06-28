شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب لم يبلغ بشأن مكافآت روسية لقتل جنود التحالف فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لم يبلغ بشأن مكافآت روسية لقتل جنود التحالف في أفغانستان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت عن أن أجهزة المخابرات الأمريكية خلصت إلى أن الجيش الروسي قدم مكافآت إلى مسلحين يرتبطون بحركة "طالبان" في أفغانستان لقتل جنود تابعين للقوات الأمريكية وقوات التحالف الأخرى الموجودة هناك.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الأمر قولهم إن الولايات المتحدة تأكدت قبل أشهر من أن وحدة مخابرات عسكرية روسية مرتبطة بمحاولات اغتيال في أوروبا قدمت مكافآت مقابل الهجمات الناجحة العام الماضي.
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