أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1168 إصابة جديدة بكورونا.. و88 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. بالكمامة والمصلية.. المسلمون يؤدون صلاة العشاء بالجامع الأزهر الشريف غدا طقس مائل للحرارة بالقاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 35 درجة انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة بسبب أعمال التحويلات بدء صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الأربعاء البابا تواضروس: تأجيل فتح الكنائس بالقاهرة والإسكندرية أسبوعين التعليم توجه مقدرى درجات الثانوية العامة بتصحيح المسودة والأخذ بالدرجة الأعلى تعرف على مواعيد صرف دفعات العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تنمية المشروعات: توفير 1.8 مليون فرصة عمل منذ 2014 بتمويلات 27.1 مليار جنيه غدا اجتماع للشركات الموردة لكمامات القماش لوضع آليات التوزيع ببطاقات التموين التعليم: سؤال القطعة فى إنجليزى الثانوية منقول من موقع دولى بإجراء تعديلات عليه أسقف سوهاج يقرر تأجيل فتح الكنائس لمنتصف يوليو تجنبا لزيادة حالات كورونا الكنيسة تصدر مذكرة تفصيلية بإجراءات فتح الكنائس مستقبلا Advertisements التضامن: القطاع الخاص لم يستبعد من الاستفادة من العلاوات الخمسة فيديو.. أول يوليو الأطفال فى الحضانات.. وإجراءات وقائية مشددة هل ينقل قياس الملابس فى المحلات عدوى كورونا؟ الصحة تجيب أسقف أسيوط: فتح الكنائس الإثنين المقبل و25 حاضرا بكل قداس نبيلة مكرم: نشر فيديو "دعم حق مصر فى مياه نهر النيل" باللغات الأفريقية الصحة: تسجيل 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا و88 وفاة وتعافى 403 مصابين التعليم تنفى ما أرسلته إحدى المدارس الخاصة بشأن بدء العام الدراسى وتحصيل المصروفات وزيرة التضامن: الصحفيون فى أيدٍ أمينة وندرس ضم العلاوات الخمسة لهم الصحة: 17140 حالة تعافى من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل الصحة: 18658 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى بفيروس كورونا إنهاء عمل مستشفى النجيلة كمستشفى عزل وعودتها لاستقبال المرضى لجنة مكافحة كورونا: ما جرى تصنيعه من عقار ريمديسيفير يكفى جميع المصابين بمصر

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