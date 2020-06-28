شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يحدد مواعيد حلف اليمين لدفعتى 2014 و2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين، دفعتى 2014 و2015، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي 233، 238 لسنة 2020، وذلك على النحو التالى:

أولا المندوبين دفعة 2014 سيحلفون اليمين القانونية يوم الأحد 5 يوليو المقبل.

ثانيا المندوبين دفعة 2015 سيحلفون اليمين القانونية على يومين موزعين كالتالى:

الإثنين 6 يوليو من رقم 1 حتى رقم 129 بالقرار الجمهوري المعين به.

الثلاثاء 7 يوليو من رقم 130 حتى رقم 258 بالقرار الجمهوري المعين به.

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ووضع مجلس الدولة 5 ضوابط للحضور وهى:

1- الحضور بالزي الرسمي.

2- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا لمجلس الدولة بالدقى.

3- يتعين على الذين يعملون فى أى جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.

4- لا يجوز حضور أى مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.

5- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.