مجلس الدولة يحدد مواعيد حلف اليمين لدفعتى 2014 و2015

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين، دفعتى 2014 و2015، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي 233، 238 لسنة 2020، وذلك على النحو التالى:
أولا المندوبين دفعة 2014 سيحلفون اليمين القانونية يوم الأحد 5 يوليو المقبل.
ثانيا المندوبين دفعة 2015 سيحلفون اليمين القانونية على يومين موزعين كالتالى:
الإثنين 6 يوليو من رقم 1 حتى رقم 129 بالقرار الجمهوري المعين به.
الثلاثاء 7 يوليو من رقم 130 حتى رقم 258 بالقرار الجمهوري المعين به.
ووضع مجلس الدولة 5 ضوابط للحضور وهى:
1- الحضور بالزي الرسمي.
2- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا لمجلس الدولة بالدقى.
3- يتعين على الذين يعملون فى أى جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.
4- لا يجوز حضور أى مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.
5- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.
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