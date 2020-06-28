شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: نلقى المياه المقدسة فى نهر النيل لتحل البركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه تم الاجتماع اليوم بشأن عودة الكنائس لإقامة الصلوات بها، وبعد المناقشات وجدنا عددا من الإبراشيات أعادت فتح الكنائس لإقامة الصلوات وعددا من الإبراشيات فى عدد من المحافظات أجلت عملية الفتح، وهذا الأمر للحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدا أنه سيحضر فى الكنائس التى تم فتحها حوالى 25 شخصا فقط مع الالتزام بارتداء الكمامات وعمليات التطهير الخاصة، مشيرا إلى أنه فى حال استقرار الأوضاع سنقوم بفتح الكنائس بجميع المحافظات حتى نعود للوضع الطبيعى تدريجيا.

وتابع تواضروس، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أن أكليل الزواج فى الكنائس سيكون لعدد ستة أفراد فقط من العائلتين لهم فقط حق الذهاب لحضور قداس الزواج داخل الكنائس، مشيرا إلى أن الكنائس تكتفى بأسرة الطفل المتعمد فقط بحد أقصى سبعة أفراد لحضور طقس تعمده.

وواصل تواضروس، أنه عندما نقوم بعمل قداس بالقرب من مياه النيل يجرى إلقاء قدر من مياه المقدسة فى نهر النيل حتى تحل البركة، مؤكدا أن وباء كورونا يؤثر على المجتمع ولابد من الحفاظ على الصحة، مشيرا إلى أن الإنجازات التى تحققت على مر الست سنوات الماضية تفوق الوصف.