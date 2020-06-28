مجلس الدولة يحدد مواعيد حلف اليمين لدفعتي ٢٠١٤ و ٢٠١٥

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي: حدد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين، دفعتي ٢٠١٤ و ٢٠١٥، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي ٢٣٣، ٢٣٨ لسنة ٢٠٢٠. وجاءت المواعيد على النحو التالي: أولا المندوبين دفعة ٢٠١٤ سيحلفون اليمين القانونية يوم الأحد ٥ يوليو المقبل Advertisements ثانيا المندوبين دفعة ٢٠١٥ سيحلفون اليمين القانونية على يومين موزعين كالتالي: الإثنين ٦ يوليو من رقم ١ حتى رقم ١٢٩ بالقرار الجمهوري المعين به. الثلاثاء ٧ يوليو من رقم ١٣٠ حتى رقم ٢٥٨ بالقرار الجمهوري المعين به. ووضع مجلس الدولة ٥ ضوابط للحضور وهي: "حضور بالزي الرسمي، الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا لمجلس الدولة بالدقي، يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين، لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة، مراعاة الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.

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