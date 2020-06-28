الكمامة شرط أساسي.. المحاكم تستأنف عملها بعد إلغاء الحظر (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

استأنفت المحاكم بكافة درجاتها وتخصصاتها (الابتدائية والاستئناف والنقض والمتخصصة) العمل كليًا بكامل طاقتها، اليوم السبت، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، ومراعاة الضوابط الواردة، بقرارات رئيس الوزراء.

والتزم المترددون على المحاكم في المحافظات كافة بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع تشديد قوات أمن المحاكم على الحد من التزاحم والتكدس الجماهيري.

و أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، في وقت سابق، قرارًا بعودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها، اعتبارًا من اليوم السبت، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة، في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.

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واعتبر وزير العدل في قراره، أن المصاب بفيروس كورونا يعد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته، وكذلك المخالط للمصاب بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيباً عن العمل.

كما قرر وزير العدل، أن لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل.



الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبلولي، رئيس الوزراء، أعلن عن إلغاء حظر التجوال الكلي الخاص بالمواطنين، وإعادة فتح المقاهي والكافيهات ودور العبادة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بداية من اليوم في ظل خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد.