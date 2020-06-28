الأمن العام يضبط 189 قطعة سلاح ناري و186 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 189 قطعة سلاح ناري، 186 قضية مخدرات وتنفيذ 74794 حكم قضائي متنوع.

وضبط الأمن العام، وفق بيان لوزارة الداخلية اليوم السبت، 3 تشكيلات عصابية ضموا 12 متهما ارتكبوا 11 حادث متنوع، 20 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، (214) دراجة نارية مخالفة، (21710) مخالفة مرورية وفحص (92) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (13) منهم وإعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.