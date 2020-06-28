"السعادة قد تفر من قصر إلى كوخ".. رسائل من النيابة العامة إلى الأزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وجهت النيابة العامة رسائل عدة للأزواج في مصر حول قوام العيش بينهما، وضرورة توافر معاني الإنسانية في تعاملاتهم.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم السبت، أن الأمراض الزوجية علة العلل في حياتنا الاجتماعية، والحياة قوامها الرجل والمرأة، فإذا تمت لهما معًا معاني الإنسانية تمت هذه الحياة، وبدت في أبهى صورها، كاملة في كل وجوهها، ماضية في طريقها، تؤدي مُهمتها كما ينبغي أن تكون.

وأوضحت: "فإذا أصاب هذه المعاني شيء من النقص في ناحيةٍ ما، شُوِّهت هذه الحياة، وأصبحت قبيحةً ملعونة، يزول أساس السعادة منها، وتختفي معالم الإنسانية فيها، وتأخذ الحوادث في زلزلتها حتى تنهار بأكملها".

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وواصلت: "فاعلموا أيها السادة، أن الحياة السعيدة في سعادة الرجل وزوجه، لا في قصور ولا متاع ولا زينة، وأن السعادة قد تَفرُّ من قصر شامخ إلى كوخ فقير تملؤه حياة صحيحة بين زوجين فإذا هما في السعادة ومنها وإليها يمضيان".

أتمت: "أسس تلك السعادة والحياة الثابتة هي التسامح والتعاون وتقدير الواجب وحُسن وزن الأمور ومناسبتها، فكل ذلك له بالغ الأثر في الرابطة الزوجية، ولهذه الرابطة بالغ الأثر في حياة سائر الإنسانية.. فتأملوا".

واستشهدت النيابة العامة بقول الله- تعالى:"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" (الروم: 21).

جاءت رسائل النيابة العامة الأزواج في ضوء التحقيقات التي كشفت عنها في قضية اتهام سيدة بقتل طفلتيها في منطقة بهتيم بالقليوبية؛ مبررة جريمتها بتخلصيهما من قسوة والدهما.