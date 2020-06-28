​لمزراعي الموز.. "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية خلال شهر يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي الموز مراعاتها، خلال شهر يوليو. وتتمثل في الآتي: أولًا- أهم العمليات: 1- يبدأ التزهير في هذا الشهر وهو أنسب فترات التزهير حيث يعطي سباطة كبيرة. 2- قطع الثلث السفلي للشمراخ الزهري عند ظهور أولكف. 3- الانتهاء من انتخاب الخلفات في الوجه البحري والبدء في انتخاب الخلفات التي ستثمر في العام التالي بالوجه القبلي. 4- إزالة أي بزوز جديدة تظهر على النبات. ثانيًا- التسميد: 1- الأشجار المنزرعة في أراضي الوادي. 2- إضافة الدفعة الثانية من سماد البوتاسيوم بمعدل 500 جم / نبات. Advertisements 3- الاهتمام بإضافة الأسمدة النيتروجينية مرتين في في الشهر بالمعدلات السابقة. 4- رش المزرعة سماد ورقي عند ظهور أعراض نقص العناصر الصغرى على النباتات حيث يتم الرش بمخلوط من العناصر الصغرى واليوريا مكون من 200 جم حديد مخلبي + 100 جم زنك مخلبي + 100 جم منجنيز مخلبي + 500 جم يوريا / 600 لتر ماء. ب- الأشجار المنزرعة في الأراضي الرملية: 1- إضافة 8 كجم نترات نشادر / ف + 10 كجم سلفات بوتاسيوم / ف خمس مرات أسبوعيًا. 2- إضافة سلفات الماغنسيوم ومخلوط العناصر الصغري بنفس المعدلات. 3- إضافة حامض الفوسفوريك كما سبق. ثالثًا- الري: - احتياجات الفدان من مياه الري 40-50 م3 / يوم. رابعًا- برنامج المكافحة: فحص وإزالة النباتات المصابة بالتورد واستمرار الرش ضد المن.

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