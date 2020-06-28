محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت الإعلامية آية عبدالرحمن، المذيعة بقناة "إكسترا نيوز" شفاءها من فيروس كورونا المستجد.
وقالت على حسابها بـ"فيسبوك" اليوم السبت: "الحمدلله، تم القضاء على الكورونا باشا بنجاح، بفضل رحمة ربنا ودعواتكم ومحبتكم الصادقة المخلصة العظيم".
وتابعت: "كلمة (شكرًا) ماتوفيش وقفتكم جنبي في المحنة دي.. الأيام اللي جاية إن شاء الله هحكلكم عن أيامي الصعبة المُلهمة مع اللعين ده.. ربنا يحفظنا جميعًا ويحفظ بلدي من أي سوء".
كانت هذه تفاصيل خبر آية عبدالرحمن تعلن تعافيها من فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.