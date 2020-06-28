آية عبدالرحمن تعلن تعافيها من فيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



أعلنت الإعلامية آية عبدالرحمن، المذيعة بقناة "إكسترا نيوز" شفاءها من فيروس كورونا المستجد.

وقالت على حسابها بـ"فيسبوك" اليوم السبت: "الحمدلله، تم القضاء على الكورونا باشا بنجاح، بفضل رحمة ربنا ودعواتكم ومحبتكم الصادقة المخلصة العظيم".

وتابعت: "كلمة (شكرًا) ماتوفيش وقفتكم جنبي في المحنة دي.. الأيام اللي جاية إن شاء الله هحكلكم عن أيامي الصعبة المُلهمة مع اللعين ده.. ربنا يحفظنا جميعًا ويحفظ بلدي من أي سوء".