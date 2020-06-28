افتتحها السيسي.. المتحدث العسكري ينشر فيديو مستشفى عزل القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو عن مستشفى العزل للقوات المسلحة، التي تفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت.
وتحتوي التجهيزات على مستشفيات ميدانية، وقاعات عزل، بقوة إجمالية 4 آلاف سرير، بالإضافة إلى سيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.
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