​رحلة استثنائية تقل 115 مصريًا من العالقين بألمانيا تصل إلى مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
وصلت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، رحلة استثنائية، تقل 115 مصريًا من العالقين في ألمانيا، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر بالمطار، إن رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران وصلت من برلين على متنها 115 مصريًا، وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.
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