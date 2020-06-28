أخبار مصر | بعد انتهاء مهمتها كمستشفى عزل.. "مستشفى النجيلة" تستعد للعمل بكامل طاقتها لاستقبال جميع المرضى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد انتهاء مهمتها كمستشفى عزل.. "مستشفى النجيلة" تستعد للعمل بكامل طاقتها لاستقبال جميع المرضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير مستشفى النجيلة الدكتور محمد علي، إنه تقرر إنهاء العمل بمستشفى النجيلة كمستشفى عزل لمصابي كورونا (كوفيد - 19)، وعودتها لاستقبال الحالات المرضية الأخرى بشكل طبيعي.

وأكد "علي"، أن هناك أعمال تطوير بالمستشفى تم إسنادها لإحدى شركات المقاولات، وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى، وإجراء جميع أعمال الصيانة بها، تمهيدًا لاستقبال الحالات المرضية.

وتابع، أنه سيتم توفير جميع التخصصات بالمستشفى، لاستكمال النجاحات التي تميزت بها مستشفى النجيلة في إجراء الجراحات الكبرى والنادرة قبل تحويلها لمستشفى عزل.