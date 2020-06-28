شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 8 محلات وتحرير 12 مخالفة مرورية بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم غلق وتشميع 8 محلات لمخالفتها لمواعيد الغلق، وتحرير 12 مخالفة مرورية (سير عكس الاتجاه وانتظار خاطئ). جاء ذلك خلال جولته التفقدية الليلة بمدينة طنطا لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإتباع الإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وبناء على قرار فتح المقاهي. رافق محافظ الغربية خلال جولته عادل داوود رئيس حى اول طنطا ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا. تابع محافظ الغربية خلال جولته التزام أصحاب المقاهى بالإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها، مشددًا على أصحابها بالالتزام بها، كما وجه برفع الإشغالات الموجودة بميدان ستوته ومحيط مسجد السيد البدوي. شدد د. رحمي على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية بكل شدة وحزم حيال المخالفين. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 63,923

تعافي 17,140

وفيات 2,708

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