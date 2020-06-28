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شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية في أمريكا تحيى ذكرى «30 يونيو» أمام الأمم المتحدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اجتمع أبناء الجالية المصرية في نيويورك ونيوجيرسي أمام مبني الأمم المتحدة، السبت، احتفالا بالذكري السابعة لثورة 30 يونيو ودعما للدولة المصرية والقيادة السياسية لحماية الامن القومي المصري خاصة في مفاوضات «سد النهضة» وضد التدخل التركي في ليبيا.
رفع أبناء الجالية الاعلام وهتفوا «تحيا مصر» وأكدوا وقوفهم خلف القيادة السياسية في القضايا السياسية المصيرية وعبروا عن ثقتهم في الرئيس عبدالفتاح السيسى.
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