شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السوداني: القضايا العالقة بشأن التوصل إلى اتفاق سد النهضة «محدودة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، اليوم السبت، إن «هناك نقاطا قانونية وفنية عرقلت التوصل إلى اتفاق سد النهضة ونعمل على تجاوزها».
ولفت صالح في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية» إلى أن «الإطار الإفريقي لمفاوضات سد النهضة بني على اتفاقات سابقة».
وأكد وزير الإعلام السوداني أن القضايا العالقة بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن «سد النهضة» محدودة.
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