شكرا لقرائتكم خبر عن السكك الحديدية: مصر ستصنع عربة قطارات تضاهي المنتجة في الشركة المجرية الروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن صفقة عربات القطارات الجديدة تعد أكبر صفقة عربات في تاريخ السكك الحديدية وتبلغ قيمتها مليار و16 مليونا و50 الف يورو.

وتابع، خلال لقائه مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، ، أن الصفقة الحالية تمثل 40% من عدد عربات الركاب في السكك الحديدية، ولهذا فإنها تمثل طفرة في تطوير قطارات الركاب.

وأشار إلى أن هذه الصفقة استغرقت وقت كبير للحصول على أعلى المعدلات الفنية، مؤكدا أن المواطن يشعر بالراحة والأمان وتحسن الخدمة خلال الفترة المقبلة .

وأردف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن مصنع سيماف سيقوم بصناعة عربة قطارات تضاهي تلك المصنعة في الشركة المجرية الروسية.