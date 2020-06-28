محافظ المنيا يتابع الإجراءات الوقائية في أول أيام «التعايش مع كورونا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء السبت، جولة تفقدية على عدد من المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لاستقبال المواطنين المترددين على المطاعم والمقاهي، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط لبعض المنشآت الخدمية الخاصة.
شدد المحافظ على أصحاب المطاعم والمقاهي بضرورة التزام المواطنين المترددين بارتداء الكمامة، مع ضرورة الالتزام بنسبة الـ 25% من الطاقة الاستيعابية للمكان والحرص على ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة، مع الحرص على استخدام الادوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.
وأكد المحافظ على ضرورة التزام العاملين في المنشاة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل، مشيراً إلى أن كل مدير مطعم أو مقهى سيوقع على إقرار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وحال مخالفتها سيتم سحب ترخيص تشغيله، والغلق الفوري ووقف النشاط.
ناشد المحافظ، المواطنين خلال جولته بضرورة بالالتزام بالقرارات التي أعلنت عنها الدولة المصرية حفاظا على صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن أى مخالفات من خلال غرفة العمليات الرئيسية «2342200- 2320001» والخط الساخن بالديوان العام 144.
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