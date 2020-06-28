شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تعليق صلوات القداسات بكنائس الفيوم حتى 15 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الفيوم، برئاسة الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس أديرتها، السب، قرارًا باستمرار تعليق صلاة القداسات بجميع كنائس الإيبارشية حتى 15 يوليو المقبل.

وأوضحت المطرانية في بيان صحفي، مساء السبت، أنه سيتم إعادة تقييم الوضع الصحي بالإيبارشية، واتخاذ القرار المناسب منتصف يوليو المقبل، ولفتت إلى أن القرار جاء بعد استطلاع آراء مجمع الآباء الكهنة بالإيبارشية، ورصد انتشار الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» المستجد، في أماكن كثيرة بالإيبارشية، مما دفعها إلى تشكيل لجنة القديس الأنبا إبرام لرعاية مصابي الفيروس.

كما قررت المطرانية، استمرار إتمام صلاة طقس سر المعمودية، والتجنيز للمنتقلين، والخطوبة، والأكاليل، بعد فترة صوم الآباء الرسل، طبقا للنظام المطبق حاليا في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

كما قررت المطرانية، استمرار تقديم الكنائس، خدمات التربية الكنسية، والاجتماعات، والأنشطة الكنسية لجميع المراحل، والفئات العمرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأن يقام قداس عيد الآباء الرسل في 12 يوليو، وتقتصر الصلاة فيه على الأب الكاهن و3 شمامسة فقط، وفي الكنائس التي يزيد فيها عدد الآباء الكهنة عن 3 آباء، فتقتصر الصلاة على الآباء الكهنة فقط.

جاءت قرارات إيبارشية الفيوم، في ضوء قرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم.

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