شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقهى بكفر الشيخ شهرًا لضبط شيش ودومينو وطاولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة مكبرة بمحافظة كفرالشيخ، بقيادة اللواء ياسر فاروق حفناوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، من غلق مقهى مخالف بمدينة كفر الشيخ لمدة شهر لمخالفته التعليمات ووجود شيش ودومينو وطاولة لديه يقدمها لرواد المقهى.

وتم ضبط شيش وطاولة يتم استخدامهم بالمقهى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتشميع المقهى بشارع المصنع، وتم تحذير صاحب المقهى من فتح المقهى إلا بعد العرض على النيابة العامة.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال الحملة التي تفقدت مقاهي شارع الاستاد والمصنع وعدد من المطاعم، مؤكدًا أنه شدد على إتباع كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء ياسر حفناوي لـ«المصري اليوم»، إن قرار الغلق للمقهى لمدة شهر لمخالفته التعليمات ووجود شيش وطاولة ودومينو لديه يقدمها لرواد المقهى.

غلق مقهى بكفر الشيخ لمدة شهر بعد ضبط شيش ودمينو وطاولة

غلق مقهى بكفر الشيخ لمدة شهر بعد ضبط شيش ودمينو وطاولة

غلق مقهى بكفر الشيخ لمدة شهر بعد ضبط شيش ودمينو وطاولة

غلق مقهى بكفر الشيخ لمدة شهر بعد ضبط شيش ودمينو وطاولة

غلق مقهى بكفر الشيخ لمدة شهر بعد ضبط شيش ودمينو وطاولة

غلق مقهى بكفر الشيخ لمدة شهر بعد ضبط شيش ودمينو وطاولة

غلق مقهى بكفر الشيخ لمدة شهر بعد ضبط شيش ودمينو وطاولة