شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجالية المصرية بنيويورك تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو أمام الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع عدد من أبناء الجالية المصرية في ولايتى نيويورك ونيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية أمام مقر الأمم المتحدة، إحتفالا بالذكري السابعة لثورة 30 يونيو، حيث رفع المشاركين أعلام مصر ولافتات دعم للثورة وللدولة وللرئيس عيد الفتاح السيسى.

كما أكد المشاركين فى الوقفة، دعمهم للدولة المصرية والقيادة السياسية فى الخطوات والأجراءات التى يتم اتخاذها لحماية الأمن القومي المصري خاصة في مفاوضات سد النهضة وضد التدخل التركي في ليبيا.

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وجابت عدد من السيارات عليها أعلام مصر، عددا من شوارع نيويورك والمنطقة المحيطة بمبنى الأمم المتحدة.







































