فيديو .. فرحة ليفربول تنتهي بحرائق وطعن للجمهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تصدق جماهير ليفربول الإنجليزى نفسها عقب التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا للمرة الأولى منذ 30 عاما، بعدما نجح الريدز فى التتويج بلقب المسابقة بالموسم الجارى 2019-2020 الذى تم استئنافه مؤخرا بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". يرصد " الخليج 365 " بعض الأحداث المثيرة التي صاحبت تتويج الفريق الإنجليزى بلقب الدورى.

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