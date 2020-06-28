شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للفيروسات: لا توجد حقيقة علمية واحدة تثبت ضعف فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالى، إن دول العالم أجمع بين شقى الرحى، بين وجود الفيروس والعمل على دفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن الأمر المسلم به هو استمرار وجود الفيروس وهناك احتمالية كبيرة لعودة الفيروس فى صورة موجة ثانية فى فصل الخريف أو الشتاء المقبل.

وتابع خطاب، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج مساء dmc الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، أنه يجب على المواطن عدم الخروج من المنزل دون ارتداء الكمامة، وكذلك أيضا لا بد من تطبيق التباعد الاجتماعى قدر الإمكان وغسيل الأيدى باستمرار، مشيرا إلى أنه لا يجب التهوين أو التهويل بشأن فيروس كورونا، مؤكدا أن مياه البحر أو حمامات السباحة لا تنقل العدوى بفيروس كورونا، ولكن الذى ينقل العدوى هو التجمعات.

وواصل خطاب أنه يجب على الشخص الذى يذهب إلى الصالات الرياضية انتقاء الصالات التى تتبع الإجراءات الوقائية والتطهير. وأضاف خطاب أن الحمل هو من عوامل الخطورة ولم يثبت حتى الآن أن الجنين يصاب بالفيروس عن طريق الدم، ولكنه من الممكن أن ينتقل الفيروس له بعد الولادة عن طريق الرضاعة أو التنفس. وتابع خطاب أنه لا توجد حقيقة علمية واحدة تقول إن فيروس كورونا قد ضعف، مشيرا إلى أن الأطفال ينتقل إليهم الفيروس.