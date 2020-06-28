شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرا بعد 100 يوم.. المصريون على المقاهى بالليل تغطية خاصة فى لايف لليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول ”الخليج 365”، في لايف جديد قدمه الزميلان حور مغيث وهشام عبد التواب مع مراسلى ”الخليج 365” بعدد من محافظات الجمهورية حول إقبال المصريين على المقاهى بعد 100 يوم من غلقها كإجراء احترازى لمنع التجمعات خوفا من عدوى كورونا.

وكان الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، قال إن الوزارة تابعت عمليات الفتح التدريجى والمقاهى والمحال بالمحافظات واللالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا :"رصدنا مخالفات لاشترطات الفتح التدريجى فى بعض المقاهى اليوم، مضيفا أن أى شخص لديه أى أعراض برد أو أعراض كورونا يمنع من دخول المقهى".

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن هناك فرقا للمتابعة فى كافة المحافظات لمتابعة تطبيق الإجراءات المفروضة ، ورصد المخالفات، مشددا على أن المخالفات تعرض أصحاب المقاهى والمطاعم لعقوبات غليظة تصل إلى الغلق.