شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تفقدها الرئيس السيسى.. تعرف على قدرات مستشفى القوات المسلحة للحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيلما وثائقيا عن مستشفى العزل للقوات المسلحة، والتى تفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى بأرض المعارض مساء اليوم السبت. وتضم المستشفى الميدانى تجهيزات عزل بقوة إجمالية 4 آلاف سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.

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