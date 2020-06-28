شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكشف موعد فتح الحضانات.. وتؤكد: الإجازة 3 أيام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تفاصيل إعادة فتح الحضانات، موضحة أنه منذ 1 يوليو المقبل تستطيع الحضانات الإقرار بإجراءات التضامن ثم تبدأ فورًا في فتح أبوابها.
وقالت خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "دورنا تأمين وحماية الأطفال الذين أسرهم في إلحقاهم بالحضانات، ومن حق وزارة التضامن بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر مراقبة ورصد الحضانات".
وذكرت أن عمل الحضانات سيكون لـ4 أيام فقط، على أن تكون أيام الخميس والجمعة والسبت إجازة.
وشددت على ضرورة التزام الحضانات بإجراءات وزارة الصحة فيما يتعلق بتهوية الحضانات والتعقيم ولوحة الإرشادات، وتوفير خط ساحن للحضانات تتقدم به حال وقوع أي طوارئ.
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