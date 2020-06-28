شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية تكشف تفاصيل بدء استخدام "ريمديسيفر" فى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن إحدى شركات الأدوية المصرية وهي وكيل شركة جلياد الأمريكية للأدوية في مصر، حصلت على حق تصنيع وتوزيع دواء ريمديسيفير في مصر لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك بدأت مصر اليوم استخدام "ريمديسيفر" فى علاج حالات كورونا الحرجة بمستشفيات العزل.

وأضاف عوف، خلال مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"، تقديم معتز بالله عبد الفتاح، أن شركة جلياد ستمد أمريكا وأوروبا بإنتاجها من دواء ريمديسيفير، بينما منحت حق تصنيعه لثلاث دول أخرى في العالم، وهي مصر وباكستان والهند، متابعا: "التوقيت اللي إحنا بناخد فيه الدواء النهارده هو نفس التوقيت اللي بياخده فيه المواطن الأمريكي".

Advertisements

تابع: "لو ماكنش عندنا شركة لها حق تصنيعه كان زمانا هنقعد سنة الأول لحد ما الدول العظمى تاخد وبعدين إحنا ناخد.. دواء ريمديسيفير كان يستخدم في علاج فيروس الإيبولا، ولما ظهرت كورونا عملوا عليه تجارب سريرية، وأظهر نتائج جيدة للحالات فوق المتوسطة والحادة، وأجازته هيئة الأدوية الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية، وبالتالي يتم استخدام للحد من انتشار الفيروس والحد من تكاثره ما يساعد المناعة للقضاء عليه".

وحول موعد إتاحة دواء ريمديسيفير في الصيدليات، قال: "أول 1100 حقنة ريمديسيفير إهداء للحكومة المصرية بقيمة حوالي 2 مليون جنيه لاستخدامه في علاج المرضى، قبل توسيع استخدامه في المستشفيات الحكومية كمرحلة أولى".

وبالنسبة لسعر دواء ريمديسيفير في مصر، قال: "دواء ريمديسيفير يُباع في أمريكا بحوالي 4500 دولار، وفي مصر هيكون في حدود 4 آلاف جنيه".