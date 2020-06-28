شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى ما أرسلته إحدى المدارس الخاصة بشأن بدء العام الدراسى وتحصيل المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم تداوله بخصوص تحديد الوزارة لبدء العام الدراسى الجديد وما نشر عن أنه سيبدأ 26 سبتمبر المقبل، وقال الوزير: "الموضوع المرفق فى الرابط مزور وغير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد، رجاء التحقق من المصادر حيث أننا لم نعلن أى شئ من هذا وأنما هو من تأليف إدارة إحدى المدارس الخاصة لتحصيل المصروفات".

وكانت معلومات تم تداوله شملت النقاط التالية:

بداية الدراسة للعام الجديد يوم 26 / 9 /2020

(استقرت وزارة التربية والتعليم على التأقلم والتعايش مع فيروس كورونا)

1- لا تهاون فى الإجراءات الوقائية اللتى ستعتمدها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة.

أمثلة: تعقيم دوري للمدارس -ارتداء الكمامات بشكل متواصل-منع من ترتفع حرارتهم من الحضور لمدة معينة تقرها وزارة الصحة-التباعد الاجتماعي وفارق متر فى طابور الصباح وفى الفصول بين جميع الطلاب.

2 - آلية العمل: استقرت الوزارة على أنه لا بديل عن حضور الطلاب

- سيتم توزيعهم بحسب الكثافة فى المدارس الحكومية على عدد أيام الأسبوع ليحضر الطلاب على ثلاثة مجموعات يومين ويومين ويومين لتقليل الكثافة.

3 - سيوقع ولى الأمر على استلام تابلت مدمج به جميع المواد بالعربية والإنجليزية ولا بديل له فى حالة تلفه وسيتحمل ثمنه بالكامل فى حالة أى تلف أو فقدان له.

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4-تفعيل المنصة الافتراضية اللتى تمتلكها وزارة التربية والتعليم بالكامل وسيتم الدخول اليها والتسجيل باسم الطالب والمعلم (بالفعل يوجد 15 مليون طالب ومعلم مسجل حتى الآن بالمنصة) وسيتم استخدامها فى استلام ابحاث الطلاب بشكل دوري.

5- تدرس الوزارة إجراء بثا مباشرا لجميع دروس المراحل بدءا من G9 الى لـ12 يعني من 3 إعدادى لثالثة ثانوى.

6-الامتحانات العام القادم للصفين الاول والثاني الثانوي الكترونية.(عددهم مليون ومائة ألف طالب)

7-إتاحة نظم إدارة التعلم للطلاب من أولى إلى ثالثة ثانوى.

8- بالنسبة للطلاب الجدد بأولى ابتدائي واولى ثانوي سيتم الكترونيا وجارى تفعيل منصة لذلك.

9-بالنسبة للمدارس الخاصة سيتم تخفيض رسومها بحيث لا تشمل الباص والأنشطة.

10- سيقوم ولى الأمر بدفع المقابل المادى للمدارس الخاصة كامل وكاش وقبل بدء الدراسة ولن يتاح نظام التقسيط.

11- أى ولى أمر لا يدفع المقابل المالى للمدارس الخاصة كاملا وكاش وقبل بدء الدراسة فسيتم تحويل ابنه أو بنته فورا الى أقرب مدرسة حكومية.

12-بدء العام الدراسي 2020-2021 سيكون يوم السبت 26 سبتمبر 2020. (قد يتأخر أسبوع واحد ليبدأ السبت 3 أكتوبر2020).

13- رفض الوزير تماما أى مقترح لعدم حضور بعض الطلاب خاصة فى المرحلة الابتدائية ممن لا يستوعبون أو يدركون كيفية التعايش مع كورونا. وقال للمستشارين اللذين اعترضوا على ذلك أنه لم يثبت أن هناك مضاعفات للأطفال فى هذا السن نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. كما أن الطلاب فى هذا السن لن يصلح معهم التعليم الإلكترونى ولا التباعد الاجتماعى ولا الحضور على مجموعات حيث يلزم أن يكونوا لصيقين بمعلهم أو معلمتهم خاصة الصفوف الثلاثة الأولى.