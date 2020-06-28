شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة والمصلية.. المسلمون يؤدون صلاة العشاء بالجامع الأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المسلمين التوافد على بيوت الله لأداء الصلوات المفروضة، فى أول أيام فتح المساجد، عقب قرار التعليق بسبب فيروس كورونا، وحرص المصلين على أداء صلاة العشاء جماعة بالجامع الأزهر الشريف.

وشدد الجامع الأزهر، على استمرار الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية، والضوابط التي وضعتها إدارة الجامع للحفاظ على سلامة المصلين، حيث تم تجهيز الجامع بوضع علامات التباعد الاجتماعي، ووضع ملصقات توضيحية وفق الإرشادات الوقائية الصادرة بهذا الشأن، كما تم تعقيم الجامع بالكامل.

كما شددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا منها على سلامتهم، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.