شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء عمل مستشفى النجيلة كمستشفى عزل وعودتها لاستقبال المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد على، مدير مستشفى النجيلة المركزى، التى سبق تحويلها إلى مستشفى عزل لمصابى كورونا، أنه تقرر عودة المستشفى فى استقبال الحالات المرضية بكامل طاقتها لخدمة المرضى بناء على توجيهات وزارة الصحة وإنهاء العمل بها كمستشفى عزل لمصابى كورونا.

وأضاف مدير مستشفى النجيلة، في بيان على الصفحة الرسمية للمستشفى، أنه تم إسناد أعمال التطوير لإحدى شركات المقاولات الكبرى لرفع كفاءة المستشفى وإعادة تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى وإجراء كافة أعمال الصيانة بها وذلك تمهيدا لاستقبال الحالات المرضية.

وأشار إلى أنه سيتم توفير كافة التخصصات بالمستشفى، لاستكمال النجاحات التى تميزت بها مستشفى النجيلة فى إجراء الجراحات الكبرى والنادرة قبل تحويلها لمستشفى عزل.

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وأكد محمد على أن مستشفى النجيلة تخدم مدن مطروح الغربية النجيلة وبرانى والسلوم وكانت تستقبل جميع الحالات المرضية لإجراء الكشف الطبى، وإجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة خاصة فى أقسام الجراحة العامة والعظام والمسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأطفال والنساء والتوليد وفى جراحة المناظير والأورام والتجميل.

وأضاف أن مستشفى النجيلة المركزى تقدم خدمة طبية مميزة للمرضى، وإدارة المستشفى تسعى جاهدة لتوفير جميع التخصصات النادرة لتخفيف معاناة السفر على الأهالى بمطروح، وذلك تنفيذا توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مشيرا إلى أن المستشفى تستقبل جميع حالات نفقة الدولة ونفقة المحافظة وحالات الطوارىء.

وتقدم بالشكر لجميع العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وفنيين الذين تركوا أسرهم لفترات كبيرة وأثبتوا قدرات فائقة وقوة تحمل فى نقديم الرعاية الطبية لمرضى فيروس كورونا خاصة بعد اختيارها كأول مستشفى عزل بمصر بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الشفاء بالمستشفى بمقارنة بباقى مستشفيات مصر.

كما تقدم بالشكر للدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح لتقديم أوجة الرعاية للعاملين بالمستشفى والاستجابة لكافة المطالب للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى مع المتابعة الدورية لكافة الإجراءات لنقل المرضى والبدء فى تطوير المستشفى بعد القيام بأعمال الرش والتعقيم اللازمة.