شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: ما جرى تصنيعه من عقار ريمديسيفير يكفى جميع المصابين بمصر والان مع تفاصيل الخبر
وأكمل حسني، خلال حوار مع الإعلامية لبني عسل، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة: "ليس كل حالة تعالج بنفس الأدوية"، موضحاً أن هناك استجابة من المرضي أسرع تجاه بعض الأدوية، كما أن هناك جهودا حثيثة من الدولة لدواء ريمديسيفير حتي تم بدء تصنيعه.
وأكمل حسام حسني أن عقار ريمديسيفير في إطار الدراسة، وليس هناك استجابة لجميع المرضي من العقار، موضحاً أنه يتم إعطاؤه عن طريق الحقن الوريدي ولا يصلح معه العزل المنزلي، ويتم إعطاؤه للحالات شديدة الخطورة والحرجة، قائلا: "الدواء بدأنا تصنيعه داخل مصر وما تم تصنيعه يكفي جميع المصابين داخل مصر".
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم، السبت، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.
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