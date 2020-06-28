شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الصحفيون فى أيدٍ أمينة وندرس ضم العلاوات الخمسة لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الصحفيين فى أيدٍ أمينة ولم يحرموا من العلاوات الخمسة، وتجرى دراسة موضوع مؤسسات القطاع الخاص الصحفية، مشيرة إلى أن هناك بعضا من المؤسسات لم تتقدم للوزارة، وحاليًا ندرس الموقف قانونيا وماليا.

وتابعت نيفين القباج، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن المؤسسات الصحفية ليست تتبع القطاع الحكومى أو القطاع الخاص ولهم تمييز خاص، مشيرة إلى أنه فى الواقع يجرى تنحى الخلافات الورقية، والوزارة تهتم دائما وتنحاز لأصحاب المعاشات.



وواصلت نيفين القباج أن هناك لقاء سيكون قريبا مع نقيب الصحفيين للنظر فى أمر الصحفيين أصحاب المعاشات، ونحن حريصون على إرضاء هؤلاء الصحفيين بما يتناسب وفق القانون.



وأضافت نيفين القباج أنه لا يمكن إرضاء الجميع فى شأن فتح الحضانات وإغلاقها، مؤكدة أن هناك عددا من الحضانات العلاجية سيجرى افتتاحها، وفتح الحضانات سيكون بإجراءات احترازية ووقائية مشددة، ومن لم يلتزم فسيجرى إغلاق الحضانة على الفور.