شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور تفقد الرئيس السيسى تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى بأرض المعارض تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحى، والتى تحتوى على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل بقوة إجمالية 4 آلاف سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر. Advertisements وينشر ”الخليج 365” صور التفقد.

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