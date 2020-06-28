شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المطارات يتفقد مبانى مطار القاهرة الإثنين المقبل استعدادا لبدء الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم المهندس محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، بجولة تفقدية، الإثنين المقبل، داخل مبانى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولى، للوقوف على آخر المستجدات داخل الصالات والإجراءات الاحترازية التى تم تنفيذها، تزامنا مع بدء عودة الطيران المنتظم أول يوليو المقبل.

وقام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، خلال الأيام الماضية بجولات تفقدية للمطارات السياحية، للتأكد من جاهزيتها لإستقبال الرحلات الدولية، والاطمئنان على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأتى هذه الجولات فى إطار خطة العمل التى تم وضعها، للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة الطيران استعداداً لعودة الطيران المنتظم أول يوليو المقبل.

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وأكد الطيار محمد منار، استعداد وجاهزية وزارة الطيران المدنى وشركاتها وهيئاتها التابعة لعودة الرحلات الجوية الدولية بشكل منتظم من وإلى مصر اعتبارا من أول يوليو القادم، وذلك بتطبيق عدد كبير من الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

ودعا وزير الطيران، مواقع العمل المختلفة وخاصة الصفوف الأمامية بتقديم كافة التسهيلات والمساعدات اللازمة للمسافرين، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات الإقليمية لتيسير إجراءات السفر ومنع التكدس وتذليل كافة الصعوبات والرعاية اللازمة للمسافرين، لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة وأماناً.