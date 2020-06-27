شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج ٣ حالات كورونا بمستشفى عزل قنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قنا العام، مساء السبت، للعزل الصحي عن خروج 3 حالات جديدة، من بينهم طبيب جراحة و سيدة معمرة تبلغ من العمر ٩٠ عامًا، ومعمر ٨٥ سنة، عامل، بعد تماثلهم للشفاء، و ثبوت سلبية عيناتهم.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا، العام، إن المستشفى تمكن منذ إصدار قرار بتحويله إلى حجر صحى، من تحقيق نتائج طيبة مع الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي يتم تحويلها من مستشفيات الفرز بالمحافظة طبقًا لبرتوكول وزارة الصحة موضحا ان إجمالى عدد الحالات التي تعافت وخرجت من المستشفى حتى اليوم يبلغ 76 حالة تعافى، من بينهم حالات لكبار السن وأصحاب أمراض مزمنه، و أطباء بشريين و جامعيين، و الأيام القادمة سوف تشهد تزايد عدد المتعافين.

وأشار الديب، إلى أن فريق طبى من أقسام النساء والتوليد والتخدير و الأطفال، تمكن صباح اليوم من إجراء أول عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا وتعانى من تسمم حمل و أعراض مرضية أخرى، وهو ما يُعد إضافة حقيقية للدور المميز الذى تبذله الأطقم الطبية بالمستشفى.

تعافى 3 حالات كورونا بينهم معمرين و طبيب بقنا

تعافى 3 حالات كورونا بينهم معمرين و طبيب بقنا

تعافى 3 حالات كورونا بينهم معمرين و طبيب بقنا