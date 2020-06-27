شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري ينشر أول فيديو لمستشفى عزل القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أول فيديو لمستشفى عزل القوات المسلحة الخاصة بمصابي فيروس كورونا المستجد. و تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بأرض المعارض تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحى التي تحتوى على مستشفيات ميدانية وقاعات عزل، بقوة إجمالية 4 آلاف سرير وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر. صرح بدلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 63,923

تعافي 17,140

وفيات 2,708

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث العسكري ينشر أول فيديو لمستشفى عزل القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.