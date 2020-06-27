شكرا لقرائتكم خبر عن المذيعة آية عبد الرحمن تعلن شفائها من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الإعلامية آية عبدالرحمن، المذيعة بقناة «إكسترا نيوز»، شفائها من فيروس كورونا المستجد. وقالت «عبدالرحمن»، في حسابها على «فيس بوك»، السبت: «الحمدلله، تم القضاء على الكورونا باشا بنجاح ????، بفضل رحمة ربنا ودعواتكم ومحبتكم الصادقة المخلصة العظيمة». وتابعت: «كلمة (شكرًا) ماتوفيش وقفتكم جنبي في المحنة دي ..الأيام اللي جاية إن شاء الله هحكلكم عن أيامي الصعبة المُلهمة مع اللعين ده.. ربنا يحفظنا جميعًا ويحفظ بلدي من أي سوء». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 63,923

تعافي 17,140

وفيات 2,708

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