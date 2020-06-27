شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: العملية الإنتاجية لم تتوقف رغم فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن العملية الإنتاجية لم تتوقف رغم جائحة فيروس كورونا مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أنها ترتدي «الكمامة القماش» خلال تواجدها في المكتب، ولكنها خلال الجولات ترتدي «الكمامة الطبية» كنوع من الاحتراز.
وتابعت وزيرة الصناعة والتجارة- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة «الحدث اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي سيد على، أن وزير التموين طلب حوالي 40 مليون كمامة، وسيجري التنسيق بين الوزارة ووزارة التموين لتوزيع الكمامات على بطاقات التموين، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بتوريد حوالي مليون كمامة لوزارة التربية والتعليم لاستخدامها لطلاب الثانوية العامة، مؤكدة أن وزير التموين الدكتور على المصيلحي قد أشار إلى أنه سيكون هناك كمامتان على كل بطاقة تموينية.
وأضافت أن هناك توجهًا من الدولة لتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار إلى سيارات تعمل بالطاقة النظيفة.
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