شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف البحيرة»: إلتزام 12 ألف و580 مسجد بإجراءات الوقاية من كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة بيانًا عبر الصفحة الرسمية للمديرية أكدت فيه سعادة المصلين بفتح المساجد، مشيرة إلى التزام مساجد البحيرة بالإجراءات الاحترازية وحضور المصلين صلاة ظهر أول يوم بعد فتح المساجد قبل الأذان مباشرة، وحمل كل منهم سجادته الخاصة، والتزم كل مصلي بالجلوس طبقًا للتباعد وحرص أئمة المساجد على التواجد في مساجدهم، وإرشاد المصلين.

وأعلنت المديرية عن فتح 12 ألف و580 مسجدًا حكوميًا وأهليًا لاستقبال المصلين في أنحاء المحافظة، بينهم 8 آلاف و580 مسجدًا حكوميًا و4 آلاف مسجدًا أهليًا.

وقام الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الاوقاف بالبحيرة، ويرافقه الشيخ محمد العريني، وكيل المديرية، بأداء صلاة العصر بمسجد الجامعة الاسلامية بدمنهور، وتوجها بالشكر لرواد المسجد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

عودة فتح المساجد

عودة فتح المساجد

عودة فتح المساجد

عودة فتح المساجد

عودة فتح المساجد

عودة فتح المساجد