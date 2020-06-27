شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المقاهي والمطاعم تكشف كيفية تطبيق نسبة 25%.. وعقوبة المخالف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد إمبابي، رئيس شعبة المقاهي والمطاعم والمنشآت السياحية، إن هناك أكثر من لجنة مرت اليوم السبت، على المطاعم السياحية والمحلية للتأكد من تنفيذها اشتراطات عودتها للعمل كاملة في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن جميع الجهات تتعاون لتنفيذ اشتراطات العودة للعمل في ظل تفشي الوباء.

وأضاف إمبابي، خلال مداخلة مع برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، السبت، «قبل كورونا غير بعد كورونا خالص، إحنا عندنا لجان تفتيش ورقابة، عندنا وعي من قِبل المواطن نفسه الذي سيكون رقيبا على المكان، بالإضافة إلى أن أصحاب المطاعم والكافيهات حريصين للغاية على أن محالهم لا تُغلق وتسحب رخصتهم، لو أن لو لجنة مرت ولقت مخالفة هيتم الإغلاق فوريا وهتتعمله قضية».

وعن كيفية تحديد نسبة إشغال 25% التي اشترطتها الحكومة المصرية للعودة في ظل كورونا، قال إمبابي: «معظم أصحاب الكافيهات والمطاعم حاليا بياخدوا الحجز بتاعهم من أول اليوم على واتس آب، عشان محدش يجي ويقف في الانتظار، خصوصا إن 25% نسبة قليلة للتشغيل، محدش يروح مكان حاليا قبل ما يحجز، وبالنسبة للمقاهي التي لا تتعامل بالحجز فنحن نراهن على وعي المواطن».

تابع حول إمكانية رفع المقاهي والمطاعم للأسعار بسبب نسبة الـ25%، قال: «لا محدش هيرفع أسعار لأن إحنا متوقعين إننا 25% دي حاليا فقط، لا إحنا واخدين وعود إنها في خلال أسبوعين تلاتة إن شاء الله ستصل لـ55% و75%، وإن شاء الله هننجح في الوصول لده».