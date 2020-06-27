شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف بعد عودة المساجد: اليوم كان عيدًا حقيقيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، بالتزام المصلين والعاملين بضوابط إعادة فتح المساجد، وهذا يأتي انطلاقا من قوله تعالى: «وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ»، حيث أن التقدير المعنوي غالبا يكون أعلى بكثير من أي تقدير مادي.

وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة مع برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، السبت، «وجدت الجميع اليوم يعمل بقلبه، أكثر منها وظيفة، ولذلك أحيي كل الجهود التي بُذلت من العاملين بالأوقاف والذين عاونهم، وأحيي وعي والتزام المصلين، اليوم كان عيد حقيقي، فرحة الناس فأل خير، الناس متفائلة ومستبشرة خير وفرحين بعودة بيوت الله».

تابع: «إن كان المواطنون يريدون عودة الحياة العامة، وخاصةً الشؤون الاقتصادية في ظل تضرر الكثيرين، فعلينا الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية، والموازنة بين دفع الحياة العامة، والحفاظ على صحة الناس من جهة، أمر شديد الصعوبة، ونجاحها فقط في الالتزام بالإجراءات الوقائية».