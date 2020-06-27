شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح إجراء ولادة طبيعية لتوأم من أم مصابة بكورونا بمستشفى ناصر ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح أطباء مستشفى ناصر العام في بني سويف بإشراف الدكتورة سالي الخولي، مدير المستشفى، اليوم السبت، في إجراء عملية ولادة طبيعية لأم مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتخضع للعلاج داخل المستشفى.

وقال الدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي بمديرية الصحة، إن السيدة انجبت توأم، وحالتهم جميعا مستقرة سواء الأم أو اطفالها.

من جانبه وجه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببني سويف الشكر للفريق الطبي الذي أجرى عملية الولادة بقيادة الدكتورة منى ذكي اخصائية النسا والتوليد، بمساعدة رئيسة التمريض نسرين فاروق.

كما وجه وكيل وزارة الصحة الشكر إلى الدكتورة سالي الخولى وفريق العمل بالمستشفى من الطاقم الطبى والتمريض وجميع العاملين على ما يبذل من جهود من أجل تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى.