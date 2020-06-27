شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس المرأة بالشرقية» يساعد 1000 سيدة في استخراج بطاقات الرقم القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن المجلس قام بإستخراج 1000 بطاقة رقم قومي مجانًا للسيدات المستحقات، بعدد من قري مراكز الزقازيق وههيا والقنايات وبلبيس وأبوحماد وفاقوس، وذلك بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية ضمن مشروع (بطاقتك حقوقك)، لتمتد مظلة المجلس للمرأة العيلة والسيدات الأكثر إحتياجا والفتيات ومساعدتهن في إستخراج بطاقات الرقم القومي لهن دون عناء أو تكلفة.

من جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية في إستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات المستحقات بالمناطق الأكثر إحتياجات، لتمكين المرأة من إثبات وجودها والحصول على الخدمات الحكومية وفرص العمل المتاحة فضلا عن تحديث البيانات وتقديم خدمة مميزة لها، مشيراً إلى أن المرأة شريك أساسي ورئيسي في تقدم وبناء المجتمع.